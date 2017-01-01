«Начальница почты из Ленобласти отправится в колонию за кражи денег со счетов пенсионеров»

Во Всеволожском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении одного из фигурантов по факту хищения денежных средств со счетов пенсионеров.Как сообщили в ГСУ СК по Ленобласти, бывший начальник отделения почтовой связи деревни Лесколово Мария Бойченко признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере).Фигурантами по делу являлись начальник отделения почтовой связи деревни Лесколово Мария Бойченко, ранее работавшая начальником отделения почтовой связи в поселке Стеклянный, исполняющая обязанности начальника отделения почтовой связи поселка Стеклянный Александра Скубун, а также оператор отделения почтовой связи Стеклянный Ирина Бурелова.Как установлено судом и следствием, работники почтовой связи, имея возможность осуществления операций по выдаче наличных денежных средств с расчетных счетов клиентов, осуществляли незаконные операции по списанию указанных денежных средств, похищали их.Для придания видимости законности происходящего изготавливались подложные платежные документы, в том числе ставились подложные подписи клиентов о получении денежных средств, после чего деньги изымались из касс и присваивались. Ущерб от преступных действий составил 28 миллионов рублей.Судом Бойченко признана виновной в совершении преступления и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.