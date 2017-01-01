В Псковской области водитель "Мерседеса" из Петербурга насмерть разбился в ДТП с латвийским контейнеровозом (фото)

От удара легковушка загорелась.

От удара легковушка загорелась.







Как сообщает iLuki .ru, ДТП произошло 5 марта около полудня на 526-м километре федеральной автодороги «Балтия» в Пустошкинском районе. По предварительной версии, водитель «Мерседеса Е200» с госномером 178 региона выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовиком «ДАФ» с латвийскими номерами, который двигался из Москвы в Латвию.







В результате лобового столкновения контейнеровоз, получив сильные повреждения, съехал в кювет, а легковушка от удара загорелась. Водитель погиб на месте. По информации полиции, водитель был в машине один. По факту ДТП проводится проверка.







Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне днем в Пустошкинском районе Псковской области произошло ДТП с участием латвийского контейнеровоза и иномарки с петербургскими номерами. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.Как сообщает.ru, ДТП произошло 5 марта около полудня на 526-м километре федеральной автодороги «Балтия» в Пустошкинском районе. По предварительной версии, водитель «Мерседеса Е200» с госномером 178 региона выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовиком «ДАФ» с латвийскими номерами, который двигался из Москвы в Латвию.В результате лобового столкновения контейнеровоз, получив сильные повреждения, съехал в кювет, а легковушка от удара загорелась. Водитель погиб на месте. По информации полиции, водитель был в машине один. По факту ДТП проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что один человек погиб и один пострадал в массовом ДТП с фурами на КАД в Петербурге.







Обсуждение темы: «В Псковской области водитель "Мерседеса" из Петербурга насмерть разбился в ДТП с латвийским контейнеровозом (фото)» 8585 06.03 17:34 [ + 1 – ]

На ровном месте... В прямом смысле.

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