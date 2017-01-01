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В квартире на придорожной аллее нашли двух мертвецов

18:42
Тэги: тело, смерть, наркотики, алкоголь, выборгский район
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Тэги: тело, смерть, наркотики, алкоголь, выборгский район
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Общество
Обсуждение темы:
«В квартире на придорожной аллее нашли двух мертвецов»
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8585 06.03 19:08 [ + 0 ]

Самоликвидация - и воздух чище...

legenda.natalya 06.03 19:12 [ + 0 ]

Название улицы с большой буквы пишется.

Всего комментариев - 2

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