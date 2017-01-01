В Усть-Славянке во время проведения буровых работ нашли скелет мужчины, пропавшего 10 лет назад

В 2007 году по факту пропажи было возбуждено уголовное дело.

В 2007 году по факту пропажи было возбуждено уголовное дело.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 3 марта около полудня мастер буровых работ одной из строительных компаний в деревне Усть-Славянка, в 7 метрах от реки Славянка, в зарослях засохшей травы, у дома 25А по Советскому проспекту, обнаружил скелетированные останки человека.



В истлевшей одежде следователи нашли пропуск на имя жителя Купчино 1959 года рождения. Мужчина пропал без вести в ноябре 2007 года. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) и заведено разыскное дело.



Напомним, ранее мы писали о том, что



В минувшую пятницу, 3 марта, в Усть-Славянке нашли скелет петербуржца, пропавшего 10 лет назад. Труп направлен в морг для установления причины смерти.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 3 марта около полудня мастер буровых работ одной из строительных компаний в деревне Усть-Славянка, в 7 метрах от реки Славянка, в зарослях засохшей травы, у дома 25А по Советскому проспекту, обнаружил скелетированные останки человека.В истлевшей одежде следователи нашли пропуск на имя жителя Купчино 1959 года рождения. Мужчина пропал без вести в ноябре 2007 года. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) и заведено разыскное дело.Напомним, ранее мы писали о том, что труп женщины нашли на детской площадке на проспекте Солидарности.





