Плантацию с сотнями кустов конопли нашли в гараже на даче в Сосново

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«Плантацию с сотнями кустов конопли нашли в гараже на даче в Сосново »

8585 06.03 11:52 [ + 10 – ]

А сколько к нам везут из Точикистона, да и не конопли... И где результаты борьбыс эим злом? Ах да, забыл, ведь это братский народ.

Сержик 06.03 14:44 [ + 4 – ]

Так значит работает импортозамещение!