В Петербурге задержали предполагаемых заказчика и исполнителя покушения на убийство сотрудника УФСИН

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«В Петербурге задержали предполагаемых заказчика и исполнителя покушения на убийство сотрудника УФСИН»

8585 06.03 11:48 [ + 13 – ]

А вот при строительстве стадиона "Зенит-Арена" все остались живы, здоровы и счастливы, а тюремные упыри не смогли освоить деньги, в итоге ни себе, ни людям... Учитесь, студенты.

монк-аль-ахри 06.03 14:16 [ + 4 – ]

И такой коррупционный бардак и беспредел творится во всех областях и отраслях "государственного управления" Россиянской Педерации последние 25 лет!