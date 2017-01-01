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«В Петербурге 6-летний мальчик, страдающий эпилепсией, утонул в ванной»

Вот интересно,шестилетний ребёнок,страдающей эпилепсией ,он что,один мылся в ванной?Просто в противном случае ,получается ,что кто то из родителей наблюдал ,как ребёнок приступе захлёбывается.Странно как то..

А вообще очень жалко малыша,да и родителей..Соболезнования...