Мужчина из БМВ похитил плюшевого медведя с АЗС на Парашютной и "забыл" оплатить бензин

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«Мужчина из БМВ похитил плюшевого медведя с АЗС на Парашютной и "забыл" оплатить бензин»

8585 06.03 11:21 [ + 9 – ]

Мистер Бин?

Володька иБн ХычинОвич 06.03 12:36 [ + 11 – ]

Машина на покойнике.Карта сворована.Утащил,что подвернулось......далее можно и не описывать этого индивида....только,что разве без медицинской маски.

Ужас ольгинских тварей 06.03 13:02 [ + 8 – ]

В свою очередь «Крыминформу» Поклонская заявила, что с конца 2004-го до начала 2006 года находилась в декретном отпуске, поскольку в январе 2005-го родила дочку, которой сейчас 12 лет.



http://primechaniya.ru/home/politics/mart_20171/poklonskaya_otvetila_primechaniyam_cherez_kryminform/

монк-аль-ахри 06.03 14:25 [ + 6 – ]

это и есть человеческая база антикоммунистических реформ...

Крутилкин 06.03 14:32 [ + -9 – ]

На BMW порядочные люди не ездят.