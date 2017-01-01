Семь мобильников и два муляжа похитила парочка кавказцев из салона на Авиаконструкторов

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«Семь мобильников и два муляжа похитила парочка кавказцев из салона на Авиаконструкторов»

ДeдЗахаp 06.03 11:14 [ + 15 – ]

Сто раз повторю "Вот так повышают экономику , по едрисьи аульные макаки!"Если путин и его партия ПЖиВ их так людят и обожают? Ехали бы к ним в аулы и жили там! Хотя бы народ пожил без всех их, нормально!

8585 06.03 11:26 [ + 16 – ]

Да их вообще никуда пускать нельзя: или отнимут, или украдут. Образ жизни у них такой - национальный обычай ни за что не платить.

монк-аль-ахри 06.03 14:27 [ + 5 – ]

непонятно - слишком сложная штука для черножопых эти айфоны. у них остатков того, что у людей называется мозгами, на айфоны не хватает.