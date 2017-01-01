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«Неизвестного мужчину нашли повешенным на дереве в парке на Адмирала Черокова»

А как выжить в этой стране, если зарплаты (если найдёшь работу) и пенсии копеечные, а цены на всё заоблачные. А вот зачем на наши деньги кормить Украину и Сирию? Какой-там по счёту гуманитарный конвой отправили?