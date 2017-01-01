В Петергофе женщина заявила в полицию о похищении своего несостоявшегося кавалера

Сначала дама отказалась от ухаживаний случайного знакомого, а когда его увели неизвестные, заволновалась.

Сначала дама отказалась от ухаживаний случайного знакомого, а когда его увели неизвестные, заволновалась.



Как передает «Фонтанка.ру», мужчина с длинными усами и в кожаной куртке захотел продолжить вечер и в два часа ночи 5 марта предложил свою компанию и свои деньги незнакомке у ресторана «Лаванда» на Санкт-Петербургском проспекте, 60.



Кавалеру, по словам женщины, на вид было около пятидесяти лет, и он был изрядно подшофе. Однако настойчиво предлагал пить дальше вместе и при отсутствии наличных был готов снять с карты все что было – около пятидесяти тысяч рублей.



Женщина от компании отказалась и пыталась отправить мужчину домой, когда неожиданно помочь ей решили двое прохожих: только не в отправке загулявшего домой, а в поиске банкомата. Они взяли мужчину под руки и посадили в такси «с шашечками», водителем которого оказался один из добровольных помощников.



Найти несостоявшегося кавалера женщина попросила полицейских.



Напомним,

В Петергофе двое неизвестных избавили петербурженку от навязчивого внимания нетрезвого мужчины. Женщина, испугавшись, что незадачливого ухажера оставят без денег, позвонила в полицию.Как передает «Фонтанка.ру», мужчина с длинными усами и в кожаной куртке захотел продолжить вечер и в два часа ночи 5 марта предложил свою компанию и свои деньги незнакомке у ресторана «Лаванда» на Санкт-Петербургском проспекте, 60.Кавалеру, по словам женщины, на вид было около пятидесяти лет, и он был изрядно подшофе. Однако настойчиво предлагал пить дальше вместе и при отсутствии наличных был готов снять с карты все что было – около пятидесяти тысяч рублей.Женщина от компании отказалась и пыталась отправить мужчину домой, когда неожиданно помочь ей решили двое прохожих: только не в отправке загулявшего домой, а в поиске банкомата. Они взяли мужчину под руки и посадили в такси «с шашечками», водителем которого оказался один из добровольных помощников.Найти несостоявшегося кавалера женщина попросила полицейских.Напомним, в конце февраля четыре девушки напали на 18-летнюю в квартире на Руставели в Петербурге. Жертву избили, а потом увезли на машине на улицу Кустодиева и там удерживали несколько часов в помещении. Потерпевшей удалось сбежать.







Обсуждение темы: «В Петергофе женщина заявила в полицию о похищении своего несостоявшегося кавалера» 8585 06.03 11:32 [ + 4 – ]

Молодец женщина! Жаль, если мужичка ограбили. Инь Порось 06.03 19:07 [ + 0 – ]

... Третьим будет ...

... В ближайшей лесополосе ...

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