В доме на Культуры школьница сорвалась со второго этажа после ссоры с отцом

Мужчина выставил дочь на балкон, откуда она попыталась самостоятельно слезть.

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Обсуждение темы:

«В доме на Культуры школьница сорвалась со второго этажа после ссоры с отцом»

8585 06.03 11:36 [ + 3 – ]

Уверен, что этот папаша в старости будет жить на Марсовом поле.