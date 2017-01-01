Мужчина в трусах чуть заживо не сгорел в Вечном огне на Марсовом поле

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«Мужчина в трусах чуть заживо не сгорел в Вечном огне на Марсовом поле»

8585 06.03 11:39 [ + 10 – ]

Мы всё ещё помним времена, когда не было бомжей и гастарбайтеров, когда люди именно жили, а не существовали.

арнольд питерский 06.03 13:31 [ + 0 – ]

При Путлере скоро все бомжами станем