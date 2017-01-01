Пьяная пенсионерка напала с ножом на дочь и внучку в Купчино

В результате стычки агрессорша сама попала в больницу с ранением.

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Обсуждение темы:

«Пьяная пенсионерка напала с ножом на дочь и внучку в Купчино»

8585 06.03 11:23 [ + 2 – ]

"Добрая" бабушка Шапокляк...

Неzнайка. 06.03 12:02 [ + 5 – ]

3 овцы баклашку охоты не поделили...

арнольд питерский 06.03 13:34 [ + 3 – ]

Купчино как была дикой деревней так и осталась

Наталья Симонова 06.03 15:44 [ + 0 – ]

Арнольд живём в одном городе, и не надо называть Купчино деревней.. Ведь в разных районах что то происходит!!!