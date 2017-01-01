Пьяный мужчина выпал из окна на козырек дома на Витебском

Пострадавший избрал необычный способ, чтобы выбраться из квартиры.

Пострадавший избрал необычный способ, чтобы выбраться из квартиры.



Как передает АН «Оперативное прикрытие», неизвестный, на вид 50-55 лет, был обнаружен без сознания 4 марта около полудня под окнами дома 21/4 по Витебскому проспекту.



Мужчину госпитализировали в Городскую больницу №26 с множественными переломами – бедра, ребер, ключицы и лопатки. От пациента заметно пахло алкоголем.



По предварительным данным, мужчина упал со второго этажа указанного дома, когда пытался из окна квартиры перебраться на козырек парадной. Обстоятельства происшествия уточняются.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Пьяный мужчина упал с дома в Московском районе.Как передает АН «Оперативное прикрытие», неизвестный, на вид 50-55 лет, был обнаружен без сознания 4 марта около полудня под окнами дома 21/4 по Витебскому проспекту.Мужчину госпитализировали в Городскую больницу №26 с множественными переломами – бедра, ребер, ключицы и лопатки. От пациента заметно пахло алкоголем.По предварительным данным, мужчина упал со второго этажа указанного дома, когда пытался из окна квартиры перебраться на козырек парадной. Обстоятельства происшествия уточняются.Напомним, ранее мы писали о том, что молодой мужчина погиб при падении из окна в центре Петербурга.







Обсуждение темы: «Пьяный мужчина выпал из окна на козырек дома на Витебском » 8585 06.03 11:41 [ + 2 – ]

Пахло видимо не алкоголем, а палёным суррогатом марки "Мигрантская".

Всего комментариев - 1