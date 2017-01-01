"Зенит" и ЦСКА сыграли вничью в Москве
18:41
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Если судья будет честен и смел, то жуликам из РПЦ ничего не светит. Это черногривое вороньё должно пойти далеко и надолго. Не ближе 101 километра к Петербургу. Выгодное дело у попов: обещают бессмертие, а когда клиент коньки откинет и бессмертия не будет,... в «В Петербурге суд рассмотрит иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ»
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