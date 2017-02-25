Щенка хаски из Оренбурга не пустили в Петербург чиновники (фото)
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Общество
Хаски жалко. А вот усатого щенка желательно не пускать.
Хорошенький какой...только жаль его...туда-сюда..у него стресс или будет или уже есть ((((
Цуки слов нет!Все правильные до поносу!Азиатов сифозных без справок а тут щенка да ещё и в клетке испугались что бешеный и покусает...Это же как ребёнок он трудно переносит перелёты..Нет слов..Какая стыдуха за наш аэрофлот!
Венедиктов назвал «главного кандидата» в губернаторы Петербурга
...Кремль испытывал очень сильное раздражение в связи с „Зенит-Ареной“, очень сильное. И уже тогда вопрос об отставке Полтавченко был решен. Но господин Полтавченко хотел уйти на новую должность. В связи с этим он предпринял такой ход — передать Исаакиевский собор православной церкви.
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/02/25/1594389.html
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14:21, 27 февраля
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