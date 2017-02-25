Щенка хаски из Оренбурга не пустили в Петербург чиновники (фото)

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«Щенка хаски из Оренбурга не пустили в Петербург чиновники (фото)»

Ужас ольгинских тварей 03.03 19:56 [ + 3 – ]

Хаски жалко. А вот усатого щенка желательно не пускать.

Всезнайка 03.03 20:33 [ + 0 – ]

Хорошенький какой...только жаль его...туда-сюда..у него стресс или будет или уже есть ((((

смерч 03.03 21:06 [ + 3 – ]

Цуки слов нет!Все правильные до поносу!Азиатов сифозных без справок а тут щенка да ещё и в клетке испугались что бешеный и покусает...Это же как ребёнок он трудно переносит перелёты..Нет слов..Какая стыдуха за наш аэрофлот!

Ужас ольгинских тварей 03.03 21:28 [ + 1 – ]



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...Кремль испытывал очень сильное раздражение в связи с „Зенит-Ареной“, очень сильное. И уже тогда вопрос об отставке Полтавченко был решен. Но господин Полтавченко хотел уйти на новую должность. В связи с этим он предпринял такой ход — передать Исаакиевский собор православной церкви.



http://www.rosbalt.ru/piter/2017/02/25/1594389.html