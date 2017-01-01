Обсуждение темы:

«Подросток порезал одноклассника в школе на Гагарина»

Инь Порось 03.03 19:49 [ + 2 – ]

... Вот кто-то боксом занимался ...

... А кто-то - каратэ ...

... А кто-то - вольною борьбой ...

Но жизнь реальная привносит кой-какие коррективы -

Всегда будь при ноже

И ножевой учи армейский бой!!!