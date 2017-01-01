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«Пьяный мужчина пытался задушить приехавшего ему на помощь врача скорой»

Инь Порось 03.03 19:01 [ + 4 – ]

Не пора ли фельдшеров вооружать в обязательном порядке? А то как овцы на заклание едут ...