Петербурженку, пырнувшую ножом в живот свою беременную дочь, отправили в колонию

Пенсионерка свою вину не признает.

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Обсуждение темы:

«Петербурженку, пырнувшую ножом в живот свою беременную дочь, отправили в колонию»

Тоскливый Дятел Терпило 03.03 17:05 [ + -5 – ]

Нелепая случайность и человек оказался в местах лишения свободы.

Hиф-Hиф 03.03 22:06 [ + 0 – ]

так я не понял, ребенок-то в животе жив остался?