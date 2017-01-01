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«В Петербурге суд рассмотрит иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ»

Тоскливый Дятел Терпило 03.03 16:56 [ + -6 – ]

Хорошо, что процесс направлен в правовое русло и после решения суда кипящие страсти утихнут, а город перестанет быть разделенным. Ведь все мы законопослушные люди и хотим мирной, спокойной жизни.