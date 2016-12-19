«В Выборге ссора двух студентов с Кавказа закончилась поножовщиной и больницей»

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Общество
Этот инцидент показывает необходимость организации курсов повышения культуры для учащихся не только средних, но и высших учебных заведений. Возможно, дополнительные занятия стоит проводить для приезжих из братских республик, у которых возможно немного другое представление о нормах поведения в мегаполисе.
... Убедительная просьба к тележурналистам - друзья, если будете транслировать видео этой схватки по "ящику" - то закадровый текст необходимо зачитывать слегка приторным и убаюкивающим голосом Николая Николаевича Дроздова из "В мире животных" ...
... Желательно под музыку из заставки к этой передаче ...
Нормально....ходят уже с тесаками в универ....надо открыть филиал на родине таких студентов,пускай там черпают друг друга такими знаниями.
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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