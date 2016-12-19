В Выборге ссора двух студентов с Кавказа закончилась поножовщиной и больницей

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«В Выборге ссора двух студентов с Кавказа закончилась поножовщиной и больницей»

dexter 03.03 15:20 [ + 7 – ]

В мире приматов это норма.

koschke 03.03 15:31 [ + 6 – ]

Могло бы быть и лучше. Минус два например.

Тоскливый Дятел Терпило 03.03 17:02 [ + -4 – ]

Этот инцидент показывает необходимость организации курсов повышения культуры для учащихся не только средних, но и высших учебных заведений. Возможно, дополнительные занятия стоит проводить для приезжих из братских республик, у которых возможно немного другое представление о нормах поведения в мегаполисе.

Инь Порось 03.03 19:24 [ + 3 – ]

... Убедительная просьба к тележурналистам - друзья, если будете транслировать видео этой схватки по "ящику" - то закадровый текст необходимо зачитывать слегка приторным и убаюкивающим голосом Николая Николаевича Дроздова из "В мире животных" ...

... Желательно под музыку из заставки к этой передаче ...

Володька иБн ХычинОвич 03.03 19:57 [ + 3 – ]

Нормально....ходят уже с тесаками в универ....надо открыть филиал на родине таких студентов,пускай там черпают друг друга такими знаниями.

НЕСТОР 03.03 20:10 [ + 1 – ]

Жаль ,что не сдохли мрази мракозадые.