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«Очередную партию "омывайки" с метанолом изъяли на территории промзоны на Якорной улице»

радуйтесь, зомбанутые! Теперь вы опять будете дышать вонючим ядовитым дорогущим изопропилом в машине на радость его производителям. Ко всему этот изопропил ничего не моет, а только жирные разводы на стекле оставляет. С потребителем изопропила в одной пробке нельзя стоять -- верная мигрень на остаток дня.