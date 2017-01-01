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«На Кузнецовской закрыли бордель с тремя проститутками»

Тоскливый Дятел Терпило 03.03 16:54 [ + -1 – ]

А ведется ли вообще учет о домах терпимости, сколько их сейчас в городе, находятся ли они под контролем правоохранительных органов, проводят ли мониторинг среди них органы здравоохранения или все пущено на самотек? Сколько вообще человек занято в данной сфере обслуживания и есть ли какая-то система подготовки, обучения?