«На Кузнецовской закрыли бордель с тремя проститутками»

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Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
А ведется ли вообще учет о домах терпимости, сколько их сейчас в городе, находятся ли они под контролем правоохранительных органов, проводят ли мониторинг среди них органы здравоохранения или все пущено на самотек? Сколько вообще человек занято в данной сфере обслуживания и есть ли какая-то система подготовки, обучения?
... Ага - подготовки, обучения, сдачи государственных экзаменов?
Планируются ли в данной сфере обслуживания проведение семинаров с иностранными коллегами, курсов повышения квалификации, симпозиумов, выставок, конференций, Дней Открытых Дверей, спартакиад и т.д. и т.п.?..
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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