Сегодня
3 марта, пятница
Обновлено  
Погода
+2°, влажность 87%
Завтра +1°, пасмурно
Валюта
$ 58.91
€ 61.98
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

На Кузнецовской закрыли бордель с тремя проститутками

15:14
Тэги: проституция, секс, закрытие, московский район
3
Комментировать
Система Orphus
Тэги: проституция, секс, закрытие, московский район
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В Ленобласти 68-летний пенсионер, злоупотреблявший алкоголем, утонул в реке Ижоре
  • В Ленобласти на 20-летнего парня завели дело за сексуальную связь с малолетней девочкой
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • Щенка хаски из Оренбурга не пустили в Петербург чиновники (фото)
  • Петербуржец самостоятельно разыскал свой угнанный "Ниссан"
  • Подросток порезал одноклассника в школе на Гагарина
  • Пьяный мужчина пытался задушить приехавшего ему на помощь врача скорой
  • В Коммунаре две "сотрудницы собеса" украли у 85-летней пенсионерки 360 тысяч рублей
  • На проспекте Культуры угнали у безработного "Кадиллак" за 1,4 млн
  • В Ленобласти двухлетний ребенок отравился таблетками от головной боли
  • Петербурженку, пырнувшую ножом в живот свою беременную дочь, отправили в колонию
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«На Кузнецовской закрыли бордель с тремя проститутками»
Новые в начале | Новые в конце
Тоскливый Дятел Терпило 03.03 16:54 [ + -1 ]

А ведется ли вообще учет о домах терпимости, сколько их сейчас в городе, находятся ли они под контролем правоохранительных органов, проводят ли мониторинг среди них органы здравоохранения или все пущено на самотек? Сколько вообще человек занято в данной сфере обслуживания и есть ли какая-то система подготовки, обучения?

Инь Порось 03.03 19:09 [ + 0 ]

... Ага - подготовки, обучения, сдачи государственных экзаменов?
Планируются ли в данной сфере обслуживания проведение семинаров с иностранными коллегами, курсов повышения квалификации, симпозиумов, выставок, конференций, Дней Открытых Дверей, спартакиад и т.д. и т.п.?..

Инь Порось 03.03 19:15 [ + 3 ]

... Один момент мне - Поросю - неясен ...
... Бордель накрыли ...
... Грудастых* трёх путан поймали там ...
... А где же Та, Чей лик всегда так светел и прекрасен?..
... Где пресловутая ... МАДАМ???

__________________________
* - предположение Иня Порося.

Всего комментариев - 3

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
2 февраля
Трех "ночных бабочек" задержали в притоне на Алтайской улице
25 января
Два борделя с азиатками закрыли в Петербурге
25 января
12 жриц любви задержали в сауне на Ново-Рыбинской
3 февраля
На Гражданском проспекте прикрыли интернациональный притон с проститутками
1 февраля
Притон с проститутками закрыли в коттедже на Таллинском шоссе
30 января
Притон с мужчиной-проституткой закрыли в квартире на Купчинской
26 января
На Энгельса полицейские закрыли притон с тремя путанами
добавить свое
Свиньи из Штаба Навального на Вознесенском 33

viktorAS 02:57, 8 февраля

Еще 3094 имхо

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
14:57 В Петербурге суд рассмотрит иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ (1/+1)
13:15 В Ленобласти в припаркованной машине расстреляли 34-летнего сотрудника УФСИН (7/+7)
11:44 "Транзит" таранил развозку завода "Тойота" в Шушарах: три человека в больнице (1/+1)
14:54, 2 марта Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко претендуют на звание почетного гражданина Петербурга (24/+5)
13:33, 2 марта СМИ: Кокорина могут лишить прав за езду на "Бентли" по встречке в Москве (8/+1)
10:22, 2 марта В Петербурге в гараже 29-летнему мужчине оторвало руки по локоть во время взрыва боеприпаса (5/+5)
Ваше мнение
Как Вы узнали о Gazeta.Spb.Ru?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
Таких пид....ов на зону и сразу под шконку, на воспитание бараку! в «Полиция задержала 40-летнего извращенца, который в течение месяца приставал в вагоне метро к 5-класснику»
Вполне возможно, что это был аульный россиянин. Который остался на жительство поднимать экономику, по путино-едрисьему сценарию. Ещё? Не мешало бы у него там битой заначку с наркотой проверить. И, потом ПМЖ под шконкой! в «В Петербурге задержали серийного насильника, который орудовал по всему городу в течение 6 лет»
Мне одной непонятно, как это могло быть в вагоне метро?! Не в подвале, не на чердаке, не на пустыре... в «Полиция задержала 40-летнего извращенца, который в течение месяца приставал в вагоне метро к 5-класснику»
Если систематически глумиться над заключенными , то надо быть готовым к подобным последствиям.. в «В Ленобласти в припаркованной машине расстреляли 34-летнего сотрудника УФСИН»
Похоже пятикласнику это нравилось. в «Полиция задержала 40-летнего извращенца, который в течение месяца приставал в вагоне метро к 5-класснику»
Рейтинг.beta комментаторов
1
58 ДeдЗахаp 
2
17 монк-аль-ахри 
3
16 dexter 
4
14 graail2 
5
13 Меланья 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-24 Тоскливый Дятел Терпило 
2
-17 Александр Викторович 
3
-12 lenyamel2018 
4
-5 vladgorbunov92 
5
-1 НЕСТОР 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (2/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
C начала года в Петербурге цены на продукты в магазинах выросли на 1,7%
C начала года в Петербурге цены на продукты в магазинах выросли на 1,7%
ЛГБТ-активисты готовы организовать туры в Светогорск, где, по словам главы администрации, нет геев
ЛГБТ-активисты готовы организовать туры в Светогорск, где, по словам главы администрации, нет геев
В Петербурге водителя Porsche, блокировавшего проезд скорой помощи, лишили прав на три месяца (видео)
В Петербурге водителя Porsche, блокировавшего проезд скорой помощи, лишили прав на три месяца (видео)
Первый день весны в Петербурге побил 27-летний температурный рекорд
Первый день весны в Петербурге побил 27-летний температурный рекорд
Facebook разблокировал аккаунт Виталия Милонова
Facebook разблокировал аккаунт Виталия Милонова
Горизбирком Петербурга принял документы на референдум по Исаакиевскому собору
Горизбирком Петербурга принял документы на референдум по Исаакиевскому собору
В Парке 300-летия продавщица блинов распылила перцовый газ в лицо посетителям масленичных гуляний (видео)
В Парке 300-летия продавщица блинов распылила перцовый газ в лицо посетителям масленичных гуляний (видео)
Автоматы по продаже проездных в метро Петербурга переведут на 4 новых языка
Автоматы по продаже проездных в метро Петербурга переведут на 4 новых языка
Поломка эскалатора обернулась давкой на станции метро "Проспект Просвещения" (фото)
Поломка эскалатора обернулась давкой на станции метро "Проспект Просвещения" (фото)
В Петербурге на 86-м году жизни скончался виолончелист Анатолий Никитин
В Петербурге на 86-м году жизни скончался виолончелист Анатолий Никитин
Милонов требует наказать феминисток, устроивших антивоенную акцию на Марсовом поле (фото)
Милонов требует наказать феминисток, устроивших антивоенную акцию на Марсовом поле (фото)
У православных христиан начался Великий пост: полностью его соблюдать планируют лишь 2% россиян
У православных христиан начался Великий пост: полностью его соблюдать планируют лишь 2% россиян
Демонтаж новогодних украшений "выгнал" пешеходов на проезжую часть Дворцового моста (фото)
Демонтаж новогодних украшений "выгнал" пешеходов на проезжую часть Дворцового моста (фото)
На Лиговском водитель с приступом судорог врезался в толпу пешеходов - четыре человека в больнице
На Лиговском водитель с приступом судорог врезался в толпу пешеходов - четыре человека в больнице
Пьяный подросток с Украины после отказа в продаже водки стал угрожать кассиру пистолетом
Пьяный подросток с Украины после отказа в продаже водки стал угрожать кассиру пистолетом
В Петербурге состоялся митинг памяти Бориса Немцова, собравший, по разным оценкам, от 1 до 4 тысяч человек (фото)
В Петербурге состоялся митинг памяти Бориса Немцова, собравший, по разным оценкам, от 1 до 4 тысяч человек (фото)
В праздничные выходные петербуржцев ждут очередные температурные "качели"
В праздничные выходные петербуржцев ждут очередные температурные "качели"
"Фабрика троллей" оставила экс-сотрудницу без пособия по беременности
"Фабрика троллей" оставила экс-сотрудницу без пособия по беременности
Под Лугой солдат-срочник выстрелил себе в голову из автомата Калашникова
Под Лугой солдат-срочник выстрелил себе в голову из автомата Калашникова
Роспотребнадзор заявил, что 66% продуктов в российских магазинах опасны для здоровья
Роспотребнадзор заявил, что 66% продуктов в российских магазинах опасны для здоровья
Движение на Петроградской стороне ограничили ради тестирования стадиона на Крестовском (схема)
Движение на Петроградской стороне ограничили ради тестирования стадиона на Крестовском (схема)
Фонтан кипятка бил на проспекте Ветеранов: пострадали несколько авто (фото)
Фонтан кипятка бил на проспекте Ветеранов: пострадали несколько авто (фото)
Высказываниями Милонова о "предках депутата Вишневского" займутся в Госдуме
Высказываниями Милонова о "предках депутата Вишневского" займутся в Госдуме
Переезд торговых точек из Апраксина двора начнется в середине 2018 года
Переезд торговых точек из Апраксина двора начнется в середине 2018 года
Бизнесмен, напавший с ножом на бригаду скорой в Петербурге, отделался условным сроком
Бизнесмен, напавший с ножом на бригаду скорой в Петербурге, отделался условным сроком
Губернатор Полтавченко ушел в отпуск
Губернатор Полтавченко ушел в отпуск
^ Наверх