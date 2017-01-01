«Вячеслав Бутусов объявил о распаде группы "Ю-Питер"»

На сайте рок-группы "Ю-Питер" появилось сообщение о том, что 26 февраля, в Прощеное воскресенье, в Челябинске музыканты отыграли последний концерт. Вячеслав Бутусов заявил, что 15-летняя история коллектива подошла к концу, а состоявшийся 26 февраля концерт в Челябинске оказался хорошей точкой для завершения очередного творческого этапа."Это был долгий плодотворный 15-летний период, полный радостных открытий и волнительных встреч. За это время было выпущено пять прекрасных полноценных альбомов, остающихся с нами навсегда. Благодарим всех участников коллектива и почитателей музыки группы "Ю-Питер" за творчество и сотрудничество. Большое спасибо всем вам. Жизнь продолжается", — говорится в опубликованномТакже Бутусов отметил, что вместе со своими сторонниками приступает к подготовке грандиозного проекта – празднованию 35-летия "НАУ", собирает новую команду и делает "жизнеутверждающую программу".Проект «Ю-Питер» был основан в 2001 году как долгосрочный музыкальный проект Вячеслава Бутусова и экс-гитариста группы «Кино» Георгия Каспаряна. Большую часть концертного репертуара группы составляли песни «Наутилуса Помпилиуса» – звездной группы Свердловского рок-клуба, в составе которой Бутусов стал одним из самых популярных рок-исполнителей страны.