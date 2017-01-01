Семейное фото и банковские карты похитили у корейца в центре Петербурга

Пропажу своего кошелька турист обнаружил у гостиницы «Астория».

Пропажу своего кошелька турист обнаружил у гостиницы «Астория».



По информации АН «Оперативное прикрытие». 41-летний гость Северной столицы 2 марта около полудня у отеля «Астория» на Большой Морской улице обнаружил пропажу кошелька, который хранился в заднем кармане брюк. В портмоне находились 350 рублей, три банковские карты и семейная фотография.



Турист попросил выдать ему справку для страховой компании.



Напомним,

В центре Петербурга обокрали туриста из Южной Кореи.По информации АН «Оперативное прикрытие». 41-летний гость Северной столицы 2 марта около полудня у отеля «Астория» на Большой Морской улице обнаружил пропажу кошелька, который хранился в заднем кармане брюк. В портмоне находились 350 рублей, три банковские карты и семейная фотография.Турист попросил выдать ему справку для страховой компании.Напомним, в начале февраля в петербургском метро обокрали туристку из Франции. Подозреваемого задержали по горячим следам.







Обсуждение темы: «Семейное фото и банковские карты похитили у корейца в центре Петербурга» Milord 03.03 18:09 [ + 2 – ]

Бумажник в заднем кармане брюк-"жопнике"- верный способ избавиться от денег.

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