В Ленобласти в припаркованной машине расстреляли 34-летнего сотрудника УФСИН

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«В Ленобласти в припаркованной машине расстреляли 34-летнего сотрудника УФСИН»

dexter 03.03 14:36 [ + 11 – ]

Если систематически глумиться над заключенными , то надо быть готовым к подобным последствиям..

Aleksandr Sirotin 03.03 15:51 [ + 8 – ]

плохо что легаш не сдох.

Тоскливый Дятел Терпило 03.03 16:59 [ + -5 – ]

Неужели в ходе дорожного конфликта, за какую-то мелкую провинность могут с таким остервенением расстрелять солидного человека, занимающего такой ответственный пост.

Историк 03.03 18:51 [ + 5 – ]

Маленькое добавление: потерпевший курировал строительство новых "Крестов".

НЕСТОР 03.03 20:12 [ + 1 – ]

дятел могут-могут

утро&лето 03.03 21:11 [ + 0 – ]

Почему "курировал"?, поправится, будет как новенький бегать по now крестам, а уж если эти стрелки попадут к нему в гости....