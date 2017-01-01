"Транзит" таранил развозку завода "Тойота" в Шушарах: три человека в больнице

По предварительным данным, фургон ехал на нешипованной резине.

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«"Транзит" таранил развозку завода "Тойота" в Шушарах: три человека в больнице»