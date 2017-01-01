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«В Коммунаре две "сотрудницы собеса" украли у 85-летней пенсионерки 360 тысяч рублей»

Каждый день пенсионеров дурят,воруют у них...Когда это всё закончится?Неужели и мы к старости такими будем?