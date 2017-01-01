Полиция задержала мошенницу, которая под предлогом "снятия порчи" забрала у 24-летней девушки 5 тысяч рублей

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Обсуждение темы:

«Полиция задержала мошенницу, которая под предлогом "снятия порчи" забрала у 24-летней девушки 5 тысяч рублей»

ДeдЗахаp 03.03 11:52 [ + 8 – ]

Этих всех мошенниц из цыганского отродья, выслать в аулы. Пусть там мошеничают, с обезьянами ишачными. Они друг друга стоят!

монк-аль-ахри 03.03 12:31 [ + 3 – ]

физическая ликвидация цыган любого пола и возраста преступлением не является

утро&лето 03.03 16:00 [ + 0 – ]

А какие притензии к представителю малого народа, деньги были уплачены добравольно за оказанную услугу, согласно действующему тарифу, маги и экстрасенсы вообще меньше десятки не разговаривают.