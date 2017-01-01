В Петербурге задержали серийного насильника, который орудовал по всему городу в течение 6 лет

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«В Петербурге задержали серийного насильника, который орудовал по всему городу в течение 6 лет»

ДeдЗахаp 03.03 11:29 [ + 12 – ]

Вполне возможно, что это был аульный россиянин. Который остался на жительство поднимать экономику, по путино-едрисьему сценарию. Ещё? Не мешало бы у него там битой заначку с наркотой проверить. И, потом ПМЖ под шконкой!

Тоскливый Дятел Терпило 03.03 12:16 [ + -7 – ]

За шесть лет всего три преступления. Какая же это серия. Если бы он в месяц по три совершал. Интересно, на чем он все-таки прокололся.

maksimvw 03.03 13:08 [ + 6 – ]

Фото пожалуйста опубликуйте!

maksimvw 03.03 13:09 [ + 6 – ]

Физиономию этого ушлепка должны знать все!