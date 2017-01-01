В Петербурге задержали серийного насильника, который орудовал по всему городу в течение 6 лет
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Общество
Вполне возможно, что это был аульный россиянин. Который остался на жительство поднимать экономику, по путино-едрисьему сценарию. Ещё? Не мешало бы у него там битой заначку с наркотой проверить. И, потом ПМЖ под шконкой!
За шесть лет всего три преступления. Какая же это серия. Если бы он в месяц по три совершал. Интересно, на чем он все-таки прокололся.
... Карфаген должен быть разрушен!!! ...
... Лошадь Калигулы должна быть сенатором!!! ...
... Современная девушка просто ОБЯЗАНА носить в карманах как минимум два-три средства самообороны и "затачивать" владение ими каждый день (ну хотя бы по пятнадцать -двадцать минут)!!!
... А насильник с вспоротыми яйцами - это просто никчемный ошмёток евнуховского тухлого мяса ...
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14:21, 27 февраля
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