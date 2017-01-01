Полиция задержала 40-летнего извращенца, который в течение месяца приставал в вагоне метро к 5-класснику

Насилие происходило на перегонах между станциями «Нарвская», «Балтийская» и «Технологический институт».

Обсуждение темы:

«Полиция задержала 40-летнего извращенца, который в течение месяца приставал в вагоне метро к 5-класснику»

ДeдЗахаp 03.03 10:57 [ + 13 – ]

Таких пид....ов на зону и сразу под шконку, на воспитание бараку!

ДeдЗахаp 03.03 11:02 [ + 10 – ]

Второе. В 5ом классе должен понимать, что надо подальше держаться от все извращенцев-педофилов! Родители, почему не научили? Упущение с вашей стороны!

Меланья 03.03 11:22 [ + 13 – ]

Мне одной непонятно, как это могло быть в вагоне метро?! Не в подвале, не на чердаке, не на пустыре...

утро&лето 03.03 11:43 [ + 11 – ]

Похоже пятикласнику это нравилось.

Изя Чемпион Вернулся 03.03 11:48 [ + 1 – ]

Папаша ты лошара,какое заявление?Если физически слаб,взял молоток и вперед.

Тоскливый Дятел Терпило 03.03 12:13 [ + 11 – ]

Что значит ранним утром и как это это вообще происходило, прилюдно или для пары выделялся отдельный вагон. А служба метрополитена где была?

домик для уточки медведева 03.03 13:27 [ + 5 – ]

На зоне машкой будет...

махоня 03.03 17:05 [ + 6 – ]

Фигня какая то