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«На стройке на Васильевском насмерть разбился неизвестный мужчина»

Все бы они попадали с высоты вниз и скончались! Аульное ишачьё, грязное. Не приезжай, не отбивай заработки у коренных жителей!!! Будешь цел! Если, только, ишак не залягает? Но, тут хотя траты на погребение небольшие. Не надо арбу запрягать и везти за тысячи км домой.