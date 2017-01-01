«На стройке на Васильевском насмерть разбился неизвестный мужчина»

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Общество
Все бы они попадали с высоты вниз и скончались! Аульное ишачьё, грязное. Не приезжай, не отбивай заработки у коренных жителей!!! Будешь цел! Если, только, ишак не залягает? Но, тут хотя траты на погребение небольшие. Не надо арбу запрягать и везти за тысячи км домой.
Придется заказывать самолет, цинковый гроб и организовывать траурную процедуру проводов в последний путь невинно погибшего человека, который приехал поднимать экономику нашей страны, а вместо этого столкнулся с равнодушием, жестокосердием и отвращением окружающих. Прощай, неизвестный друг. Остается надеяться, что на твое место придут твои новые соплеменники, которые завершат начатое тобою дело.
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14:21, 27 февраля
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