Обсуждение темы:

«На набережной Смоленки заметили неизвестную скульптуру, похожую на проект памятника Иосифу Бродскому (фото)»

Этот бакинский гастарбайтер, Жорж Уссатый, городом вообще руководит?! Два года улицы ничем не посыпают и не чистят. Сегодня на дорогах - гололёд, дорогу перейти не скользя - нельзя. Куча аварий на трассах из-за этого, машины-то скользят. Но ни грамма песка на дорогах нет. Теперь вот памятники кому не лень начали самовольно ставить. А чиновники узнают об этом из газет спустя три месяца. Они свои тухлые задницы из кабинетов хоть вынимают?