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«Александр Кокорин признался в выезде на линию встречной полосы»

Тоскливый Дятел Терпило 03.03 12:20 [ + -3 – ]

За мелочный проступок выдающемуся футболисту приходится оправдываться. Человеку нужен покой и расслабление перед началом чемпионата, а ему всякой мишурой голову забивают. Я бы на его месте уехал в Челси или на худой конец в Барселону, если здесь гениальности его не ценят.