Под Новый год охранник консульства США в Петербурге уехал в Дубай и до сих пор не вернулся

Обсуждение темы:

«Под Новый год охранник консульства США в Петербурге уехал в Дубай и до сих пор не вернулся»

Тоскливый Дятел Терпило 03.03 11:09 [ + -4 – ]

Я бы тоже не вернулся. Там тепло и много красивых и доступных женщин.