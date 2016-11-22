Обсуждение темы:

«Смольный объявил конкурс на достройку развязки Обводного канала и Обуховской Обороны»

Сказали бы честно, что Смольный ищет как найти фирму с криминальными наклонностями. И, желает поиметь откаты. Сильнее набить чрево своё ненасытное!