Африканца-рецидивиста поймали в лесах у границы с Финляндией

Мужчина намеревался незаконно пересечь границу, чтобы просить в Суоми убежища.

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Обсуждение темы:

«Африканца-рецидивиста поймали в лесах у границы с Финляндией»

capa 02.03 19:17 [ + 0 – ]

мало нам узколглазых азиатов, еще и неграми всех стран возиться - а нельзя при попытке к бегству?

koschke 02.03 19:53 [ + 0 – ]

Сознательный товарищ, сам понял, что надо валить. Так нет же не дают

арнольд питерский 02.03 20:00 [ + 0 – ]

даже нигер понял что надо валить