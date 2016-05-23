Жители Петербурга задолжали больше миллиарда за капремонт

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«Жители Петербурга задолжали больше миллиарда за капремонт»

ДeдЗахаp 02.03 18:09 [ + 5 – ]

Ни копейки не заплатил и не собираюсь платить за этот капут ремонт. Не дам ломанного гроша, чтобынабивать свою утробу ненасытную и прикупать себе на эти деньги престижные авто, яхты, элитные квартиры и скупать недвижимость за рубежом. Знаю на 100%, куда уйдут поборы с людей!

ДeдЗахаp 02.03 18:19 [ + 3 – ]

Если не хотите эти деньги выкидывать псу под хвост - НЕ ПЛАТИТЕ!!! Никто небудет платить в утробу лживых едрисьих олигархов - от вас отстанут! Это натуральная обираловка народа. Даже суд верховный и прокуратура РФ признала это.

Тогда Путин сказал, что свыше 80% граждан хотят платить и мы не имеем права идти против их воли (Яндекс). Как всегда, почти по Булкагову,( гражданин совравши) Так что сами думайте НАРОД, платить или НЕТ!

capa 02.03 19:13 [ + 3 – ]

мы бы тоже не платили, но эта сумма включена в розовую квитанцию и никак их сук не обойти!!

graail2 02.03 19:36 [ + 2 – ]

А как можно задолжать общественному фонду, учрежденному правительством Санкт-Петербурга.......... В стране больно много аферистов развелось.