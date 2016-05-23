Жители Петербурга задолжали больше миллиарда за капремонт
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Общество
Ни копейки не заплатил и не собираюсь платить за этот капут ремонт. Не дам ломанного гроша, чтобынабивать свою утробу ненасытную и прикупать себе на эти деньги престижные авто, яхты, элитные квартиры и скупать недвижимость за рубежом. Знаю на 100%, куда уйдут поборы с людей!
Если не хотите эти деньги выкидывать псу под хвост - НЕ ПЛАТИТЕ!!! Никто небудет платить в утробу лживых едрисьих олигархов - от вас отстанут! Это натуральная обираловка народа. Даже суд верховный и прокуратура РФ признала это.
Тогда Путин сказал, что свыше 80% граждан хотят платить и мы не имеем права идти против их воли (Яндекс). Как всегда, почти по Булкагову,( гражданин совравши) Так что сами думайте НАРОД, платить или НЕТ!
мы бы тоже не платили, но эта сумма включена в розовую квитанцию и никак их сук не обойти!!
А как можно задолжать общественному фонду, учрежденному правительством Санкт-Петербурга.......... В стране больно много аферистов развелось.
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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Матвиенко, вечно голодная, только за один раз, поглощающая снеди на сумму более 5 000... в «Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко претендуют на звание почетного гражданина Петербурга»