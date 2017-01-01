Чиновники Петербурга получили письма с просьбой отчитаться о своих страницах в соцсетях

Предоставить данные аккаунтов необходимо до 1 апреля.

Предоставить данные аккаунтов необходимо до 1 апреля.



Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на комитет, письмо разработано на основе рекомендаций Минтруда. Согласно этому документу, под обязательный отчет попадают только страницы с реальными фотографиями и фамилиями. Чиновники должны отчитаться об аккаунтах в соцсетях, блогах и личных сайтах. Данные почтовых ящиков, аккаунты в мессенджерах и страницах на сайтах электронных объявлений включать в список не нужно. Подобные проверки станут ежегодными.



Внесение поправок в законы «О государственной гражданской службе» и «О муниципальной службе» летом 2016 года подписал президент Владимир Путин, а 28 февраля 2017-го его конкретизировали в правительстве.



Отметим, в Законодательном Собрании Петербурга 25 января обсуждение проекта вызвало споры среди депутатов. Против его принятия выступили все оппозиционные партии. Однако большинством изменения в документы были внесены. Отметим, что сами депутаты о своей деятельности в соцсетях отчитываться не обязаны.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Петербургские чиновники получили письма с требованием предоставить данные своих страниц в социальных сетях. Такие послания разослали из комитета по госслужбе 2 марта во все подразделения администрации Петербурга. Отчитаться госслужащие должны до 1 апреля.Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на комитет, письмо разработано на основе рекомендаций Минтруда. Согласно этому документу, под обязательный отчет попадают только страницы с реальными фотографиями и фамилиями. Чиновники должны отчитаться об аккаунтах в соцсетях, блогах и личных сайтах. Данные почтовых ящиков, аккаунты в мессенджерах и страницах на сайтах электронных объявлений включать в список не нужно. Подобные проверки станут ежегодными.Внесение поправок в законы «О государственной гражданской службе» и «О муниципальной службе» летом 2016 года подписал президент Владимир Путин, а 28 февраля 2017-го его конкретизировали в правительстве.Отметим, в Законодательном Собрании Петербурга 25 января обсуждение проекта вызвало споры среди депутатов. Против его принятия выступили все оппозиционные партии. Однако большинством изменения в документы были внесены. Отметим, что сами депутаты о своей деятельности в соцсетях отчитываться не обязаны.Напомним, ранее мы писали о том, что средняя зарплата чиновников Смольного выросла на 9% и составила 86 тысяч рублей.







Обсуждение темы: «Чиновники Петербурга получили письма с просьбой отчитаться о своих страницах в соцсетях» koschke 02.03 20:00 [ + 0 – ]

Опять херню какую то получили вместа ордеров на арест

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