Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко претендуют на звание почетного гражданина Петербурга

Обсуждение темы:

«Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко претендуют на звание почетного гражданина Петербурга»

Ужас ольгинских тварей 02.03 15:08 [ + 11 – ]

Давайте сразу милонова. чтобы уж наверняка.

Ужас ольгинских тварей 02.03 15:11 [ + 11 – ]

Ах, это на "жителя почётного Петербурга"... Ну тогда можно и аптекаршу с шепетовки.

Бpат 02.03 15:13 [ + 15 – ]

Гундяев, по всей вероятности претендует на "почётного" гражданина за своё ловкое обогащение на дьявольском зелье (табаке). Сумел ловко набить свою мошну и разбогатеть.

Матвиенко, вечно голодная, только за один раз, поглощающая снеди на сумму более 5 000 р., за воспитание сына наркомана Серёжи и казнокрадство в большом размере за время губернаторства! Может и Сосулю ещё и за сосули выдвинут?

Всезнайка 02.03 15:17 [ + 12 – ]

))))))Валька-стакан почётный гражданин Петербурга?Да не смешите мои тапочки...ей до почётного гражданина Петербурга как до Китая пешком...

Ужас ольгинских тварей 02.03 15:27 [ + 9 – ]

Глянешь на сытые, холёные морды чиновников и сразу становится их жалко... Наверняка все они детишки жителей Блокадного Ленинграда. рожи лоснятся от голодухи.

монк-аль-ахри 02.03 15:47 [ + 8 – ]

Если табачного спекулянта, закоренелого ворюгу, дикаря и невежу обзовут почётным гражданином имперской столицы - писец Петербургу! Если Вальку-стакан, шепетовскую мигрантку, маму наркомана и жулика обзовут почётным гражданином - писец Петербургу! После таких "почётных граждан" мне будет стыдно говорить в других городах, что я - из Петербурга! Хоть от питерского гражданства отказывайся! Давайте ещё рыжего таракана назовём "почётным жителем"! Это будет абзац из абзацев!

Тоскливый Дятел Терпило 02.03 15:59 [ + -8 – ]

Для Атоса это слишком много, а для графа де ля Фер слишком мало. Зачем Патриарху всея Руси становиться почетным гражданином любого города, это унизительно для его Святейшего сана. Матвиенко наверное достойна, все-таки она здесь существенную часть жизни прожила, была на ответственных участках комсомольской, затем партийной работы, затем даже губернатором. Но зачем ей это сейчас, когда она оторвана от жизни города. По-моему стоит выбирать кандидатов из среды культурного сообщества, выдающихся спортсменов, предпринимателей, которые занимаются благотворительностью.

Ужас ольгинских тварей 02.03 16:00 [ + 7 – ]

Пресс-секретарь Медведева назвала «пропагандистскими выпадами» расследование ФБК.



...набираем ЮТУБ, смотрим "ОН ВАМ НЕ ДИМОН".

монк-аль-ахри 02.03 17:08 [ + 6 – ]

добавка: Знаете ли вы что за годы губернаторства Валька-стакан разрушила в Ленинграде-Петербурге больше зданий исторической застройки, чем Гитлер за годы блокады?! По этой логике Адольф Алоизович имеет больше оснований стать почётным гражданином - он город не так активно уничтожал, как тётя Валя!

НЕСТОР 02.03 17:15 [ + 6 – ]

Вальку-сосулю под жопу ногой от Питера.

Димыч 02.03 17:56 [ + 6 – ]

А всю эту кодлу во главе с сердюковым в список запихать слабо?



ДeдЗахаp 02.03 18:44 [ + 4 – ]

Гундяеву сделать "почёт" за торговлю табаком, за то что выиграл в суде дело за нанопыль у хирурга-профессора, за строительство мечетей с басурманскими намазами и резаньем баранов и ишаков.

Матвиенко опочётить за растрату бюджета Культурной Столицы, за то что вырастила достойного наркошу сына и сумела набрать лживой фальсифмкацией почти 100% мифических голосов.

Достойные едристы олигархи! Уряаааа............!

graail2 02.03 19:32 [ + -1 – ]

Каждый год избирать Владимир Владимировича и баста.........................

арнольд питерский 02.03 19:59 [ + 0 – ]

такие пид.расы только звание почетного трупа заслуживают их место на шафировском 12

Джон Сильвер 02.03 19:59 [ + 0 – ]

Все познается в сравнении...Валька денех больше в Питер из опчеросийского общака тянула..у Жоржика так не получается)))

Ну а Кирюша...так лучше Милонка...веселей

koschke 02.03 20:07 [ + 0 – ]

Поле чудес в стране дураков. ЧТО они курят?!!