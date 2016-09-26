Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко претендуют на звание почетного гражданина Петербурга
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Общество
Ах, это на "жителя почётного Петербурга"... Ну тогда можно и аптекаршу с шепетовки.
Гундяев, по всей вероятности претендует на "почётного" гражданина за своё ловкое обогащение на дьявольском зелье (табаке). Сумел ловко набить свою мошну и разбогатеть.
Матвиенко, вечно голодная, только за один раз, поглощающая снеди на сумму более 5 000 р., за воспитание сына наркомана Серёжи и казнокрадство в большом размере за время губернаторства! Может и Сосулю ещё и за сосули выдвинут?
))))))Валька-стакан почётный гражданин Петербурга?Да не смешите мои тапочки...ей до почётного гражданина Петербурга как до Китая пешком...
Глянешь на сытые, холёные морды чиновников и сразу становится их жалко... Наверняка все они детишки жителей Блокадного Ленинграда. рожи лоснятся от голодухи.
Если табачного спекулянта, закоренелого ворюгу, дикаря и невежу обзовут почётным гражданином имперской столицы - писец Петербургу! Если Вальку-стакан, шепетовскую мигрантку, маму наркомана и жулика обзовут почётным гражданином - писец Петербургу! После таких "почётных граждан" мне будет стыдно говорить в других городах, что я - из Петербурга! Хоть от питерского гражданства отказывайся! Давайте ещё рыжего таракана назовём "почётным жителем"! Это будет абзац из абзацев!
Для Атоса это слишком много, а для графа де ля Фер слишком мало. Зачем Патриарху всея Руси становиться почетным гражданином любого города, это унизительно для его Святейшего сана. Матвиенко наверное достойна, все-таки она здесь существенную часть жизни прожила, была на ответственных участках комсомольской, затем партийной работы, затем даже губернатором. Но зачем ей это сейчас, когда она оторвана от жизни города. По-моему стоит выбирать кандидатов из среды культурного сообщества, выдающихся спортсменов, предпринимателей, которые занимаются благотворительностью.
Пресс-секретарь Медведева назвала «пропагандистскими выпадами» расследование ФБК.
...набираем ЮТУБ, смотрим "ОН ВАМ НЕ ДИМОН".
добавка: Знаете ли вы что за годы губернаторства Валька-стакан разрушила в Ленинграде-Петербурге больше зданий исторической застройки, чем Гитлер за годы блокады?! По этой логике Адольф Алоизович имеет больше оснований стать почётным гражданином - он город не так активно уничтожал, как тётя Валя!
Гундяеву сделать "почёт" за торговлю табаком, за то что выиграл в суде дело за нанопыль у хирурга-профессора, за строительство мечетей с басурманскими намазами и резаньем баранов и ишаков.
Матвиенко опочётить за растрату бюджета Культурной Столицы, за то что вырастила достойного наркошу сына и сумела набрать лживой фальсифмкацией почти 100% мифических голосов.
Достойные едристы олигархи! Уряаааа............!
Каждый год избирать Владимир Владимировича и баста.........................
такие пид.расы только звание почетного трупа заслуживают их место на шафировском 12
Все познается в сравнении...Валька денех больше в Питер из опчеросийского общака тянула..у Жоржика так не получается)))
Ну а Кирюша...так лучше Милонка...веселей
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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Матвиенко, вечно голодная, только за один раз, поглощающая снеди на сумму более 5 000... в «Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко претендуют на звание почетного гражданина Петербурга»