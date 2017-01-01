«СМИ: Кокорина могут лишить прав за езду на "Бентли" по встречке в Москве»

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Общество
Полезно будет недоумку пешочком походить, хоть какая то физическая нагрузка
А что этот козёл делал в Москве? Он к чемпионату не готовиться? На кой хер Зениту этот ублюдок? От него проблем больше, чем пользы?
Нельзя подходить с обычными стандартами к выдающимся личностям. Пожурить, что дескать нельзя так беспечно относиться к собственному здоровью и вернуть права. Я считаю, что водителя с такими эксклюзивными номерами вообще останавливать непозволительно. В Европе любой клуб самой престижной премьер-лиги широко распахнет для него двери. Не дай Бог обидится и уйдет.
это незаконное банд.формирование под названием "зениД" нужно вообще разогнать.от них нет никакой пользы-только пафосный дрищ в разные стороны.дармоеды и никчемные "спортсмены".футбол должен быть любительский-нельзя уделять столько финансового внимания этому виду спорта.
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14:21, 27 февраля
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