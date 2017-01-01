СМИ: Кокорина могут лишить прав за езду на "Бентли" по встречке в Москве

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«СМИ: Кокорина могут лишить прав за езду на "Бентли" по встречке в Москве»

koschke 02.03 13:46 [ + 6 – ]

Полезно будет недоумку пешочком походить, хоть какая то физическая нагрузка

монк-аль-ахри 02.03 15:51 [ + 5 – ]

А что этот козёл делал в Москве? Он к чемпионату не готовиться? На кой хер Зениту этот ублюдок? От него проблем больше, чем пользы?

Тоскливый Дятел Терпило 02.03 16:04 [ + -4 – ]

Нельзя подходить с обычными стандартами к выдающимся личностям. Пожурить, что дескать нельзя так беспечно относиться к собственному здоровью и вернуть права. Я считаю, что водителя с такими эксклюзивными номерами вообще останавливать непозволительно. В Европе любой клуб самой престижной премьер-лиги широко распахнет для него двери. Не дай Бог обидится и уйдет.

НЕСТОР 02.03 17:19 [ + 3 – ]

Морда дебила у кокорина,ужас.

capa 02.03 19:21 [ + 1 – ]

обычный неразвитый дебил, на кой он нужен Зениту?