Следователи выясняют причину смерти 20-летней девушки и отравления 80-летней бабушки в квартире на улице Решетова

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«Следователи выясняют причину смерти 20-летней девушки и отравления 80-летней бабушки в квартире на улице Решетова»

Всезнайка 02.03 14:51 [ + 0 – ]

Девушку жаль...дверь не надо было в ванну закрывать..да и неужели газ-то не почувствовать???Он ведь не без запаха...может это старушенция случайно её отравила и сама отравилась? Возраст увы...старушенция тоже не выживет...