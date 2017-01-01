Тело дедушки с простреленной головой нашли в квартире на Туристской

Не исключено, что пенсионер свел счеты с жизнью.

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Обсуждение темы:

«Тело дедушки с простреленной головой нашли в квартире на Туристской»

Тоскливый Дятел Терпило 02.03 13:18 [ + -6 – ]

Скорее всего так. Устал от жизни.

vladsidorov91 02.03 13:49 [ + -2 – ]

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com



koschke 02.03 13:50 [ + 9 – ]

Уходят последние из тех кто пережил фашизм, а вот существующую власть не смогли...