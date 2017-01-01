Обсуждение темы:

«На трассе "Россия" грузовик сбил 80-летнего пешехода-нарушителя»

Насколько я понимаю, это питерская новость, значит 595 километр от Питера. Это где-то за Тверью. Тосненский район так далеко не простирается.