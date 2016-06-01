Очевидцы: авто гостя из Башкирии засыпали мусором за неудачную парковку на Цимбалина (фото)

Предположительно, «месть» устроил водитель мусороуборочной машины, не сумевший подъехать к контейнерам.

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Обсуждение темы:

«Очевидцы: авто гостя из Башкирии засыпали мусором за неудачную парковку на Цимбалина (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 02.03 12:24 [ + -5 – ]

Это не метод. Надо было вызвать эвакуатор.

НЕСТОР 02.03 12:35 [ + 0 – ]

Надо было шины проколоть и стёкла разбить.

Тоскливый Дятел Терпило 02.03 13:16 [ + -4 – ]

Нестор, Вы не правы. Это хулиганство.

vladsidorov91 02.03 13:50 [ + -2 – ]

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

