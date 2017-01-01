В Ленобласти мужчина 7,5 лет проведет в колонии за убийство своего собутыльника на почве ревности

Трагедия произошла летом прошлого года в Лужском районе.

Трагедия произошла летом прошлого года в Лужском районе.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 22 июня 2016 года в одной из квартир дома в поселке Торковичи. Двое мужчин и женщина собрались в квартире 56-летнего хозяина жилища. Все они распивали алкогольные напитки.



Во время пьянки потерпевший стал оказывать знаки внимания женщине, из-за чего у него произошел конфликт с хозяином квартиры, который нанес потерпевшему удар ножом в область жизненно важных органов. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Суд Лужского района Ленинградской области вынес приговор в отношении 49-летнего местного жителя, который во время совместной пьянки из ревности зарезал своего собутыльника. Душегубу показалось, что погибший оказывает знаки внимания его женщине.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 22 июня 2016 года в одной из квартир дома в поселке Торковичи. Двое мужчин и женщина собрались в квартире 56-летнего хозяина жилища. Все они распивали алкогольные напитки.Во время пьянки потерпевший стал оказывать знаки внимания женщине, из-за чего у него произошел конфликт с хозяином квартиры, который нанес потерпевшему удар ножом в область жизненно важных органов. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина, из ревности зарезавший свою жену, 8 лет проведет в колонии строгого режима.







