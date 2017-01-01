В Путилово мужчина ушел пьянствовать к соседям, а позже его нашли мертвым с травмой головы в парадной

По предварительным данным, травма могла появиться в результате падения с высоты роста. По предварительным данным, травма могла появиться в результате падения с высоты роста.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, вечером 1 марта на лестничной площадке парадной одного из домов по улице Братьев Пожарских в селе Путилово был найден труп мужчины. В ходе осмотра тела в области затылочной части головы обнаружена рана, которая, по предварительным данным, могла появиться в результате падения с высоты роста.



Как удалось выяснить следователям, мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Со слов матери, проживавшей с погибшим, сын ушел пьянствовать к соседям, после чего его обнаружили на лестничной площадке в бессознательном состоянии.



"В настоящее время следователем устанавливаются причины произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначено медицинское судебное исследование тела", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Кировском районе Ленинградской области на лестничный площадке в одном из домов было обнаружено тело 49-летнего мужчины с травмой головы. В настоящее время правоохранительные органы региона устанавливают обстоятельства смерти местного жителя.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, вечером 1 марта на лестничной площадке парадной одного из домов по улице Братьев Пожарских в селе Путилово был найден труп мужчины. В ходе осмотра тела в области затылочной части головы обнаружена рана, которая, по предварительным данным, могла появиться в результате падения с высоты роста.Как удалось выяснить следователям, мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Со слов матери, проживавшей с погибшим, сын ушел пьянствовать к соседям, после чего его обнаружили на лестничной площадке в бессознательном состоянии."В настоящее время следователем устанавливаются причины произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначено медицинское судебное исследование тела", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что тела мужчины и женщины, злоупотреблявших алкоголем, нашли в квартире в Ленобласти.





