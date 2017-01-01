Обсуждение темы:

«В Невском районе мошенники поменяли доверчивой бабушке 300 тысяч рублей на купюры банка приколов»

Поражаешься изобретательности мошенников и доверчивости и глупости населения пожилого возраста. Всезнайка так никогда бы не поступил.

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

