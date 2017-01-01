Наркозависимого из Веселого Поселка госпитализировали со вскрытыми венами

По словам матери мужчины, увечья он нанес сам себе.

Обсуждение темы:

«Наркозависимого из Веселого Поселка госпитализировали со вскрытыми венами»

Тоскливый Дятел Терпило 02.03 12:23 [ + -3 – ]

Если он сам не хочет жить, зачем спасать.

НЕСТОР 02.03 12:37 [ + 6 – ]

Уберите черножопых-не будет наркозависимых.

Всезнайка 02.03 13:49 [ + 3 – ]

Да чего этот мусор спасать???это уже всё...по нему психушка плачет...

vladsidorov91 02.03 13:52 [ + -1 – ]

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

